Manifestations pour le climat : le chaos dans les aéroports allemands continue

Plus d'une centaine de vols annulés à Francfort après que des militants pour le climat ont manifesté sur les pistes d'atterrissage.

Les vols à l'aéroport le plus fréquenté d'Allemagne,Francfort, ont été temporairement suspendus jeudi lorsque des militants pour le climat se sont collés sur le tarmac à l'intérieur de l'aéroport, ont déclaré les autorités. Plus de 100 vols ont été annulés.

La police fédérale a indiqué que plusieurs manifestants étaient entrés dans l'aéroport tôt dans la matinée, selon les médias locaux.

Selon le groupe d'activistes climatiques Last Generation, six manifestants ont franchi la clôture du périmètre et se sont approchés des pistes à pied, à vélo et en skateboard.

Les opérations aériennes ont commencé à "reprendre progressivement" peu avant 8 heures, et l'aéroport a annoncé sur X que toutes les pistes étaient de nouveau opérationnelles peu de temps après.

Environ 140 vols, soit environ un dixième des vols prévus pour la journée de jeudi, ont été annulés.

Il s'agit de la deuxième journée consécutive de protestation de Last Generation. Hier, ils ont occupé les pistes des aéroports de Cologne-Bonn, Barcelone, Helsinki et Oslo.

L'association "Last Generation" demande au gouvernement allemand de négocier et de signer un accord international visant à éliminer l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon d'ici à 2030.

Deuxième journée consécutive d'incidents

Mercredi, cinq manifestants se sont collés à une voie de circulation à l'aéroport de Cologne-Bonn, ce qui a entraîné l'arrêt des vols pendant trois heures et l'annulation de 31 vols.

Le même jour, des vols ont également été interrompus dans les aéroports de Genève et de Zurich, en Suisse, où des activistes d'Oil Kills ont organisé des manifestations appelant à la fin de l'utilisation des combustibles fossiles en pénétrant dans les aérodromes et en s'asseyant sur les pistes, ainsi qu'en bloquant les routes d'accès aux aéroports.

Des manifestations ou des tentatives de manifestations similaires ont eu lieu dans d'autres pays européens.

Ces dernières années, les manifestations dans les aéroports ont souvent perturbé les vols. La semaine dernière, le cabinet allemand a approuvé un projet de loi visant à imposer des sanctions plus sévères aux personnes qui enfreignent les périmètres des aéroports.

La législation proposée, qui doit encore être approuvée par les législateurs, prévoit des peines allant jusqu'à deux ans de prison pour l'intrusion intentionnelle dans des zones aéroportuaires restreintes telles que les voies de circulation ou les pistes, la mise en danger de l'aviation civile ou l'aide apportée à d'autres personnes pour ce faire. Dans certains cas, la peine peut aller jusqu'à cinq ans. Actuellement, de telles intrusions ne peuvent donner lieu qu'à des amendes.