Par Ruby Deevoy

Vous vous rendez au Fringe, le festival d'Édimbourg ? Voici où manger, séjourner et ce qu'il ne faut pas rater dans la capitale écossaise.

En sortant de la gare de Waverley, au cœur de la capitale écossaise, vous comprendrez immédiatement pourquoi des millions de personnes du monde entier se rendent à Édimbourg chaque année.

Les rues anciennes et sinueuses, les bâtiments historiques et les sites de l'UNESCO entourés de sanctuaires naturels se mêlent à certains des meilleurs restaurants, hôtels et magasins du Royaume-Uni et, bien sûr, au chaos créatif annuel du festival Fringe, pour créer une ville qui a tout pour plaire.

Que vous soyez un résident local chanceux, un visiteur solitaire ou une famille en voyage, ce guide complet vous dira tout ce que vous devez savoir sur les endroits où loger, où manger et quoi faire pour rendre votre séjour à Édimbourg inoubliable.

Que faire à Édimbourg ?

Explorer les souterrains de la ville lors d'une visite hantée

Pour les amateurs de frayeur, rendez-vous à la visite des Auld Reekie Haunted Vaults (voûtes hantées de l'Auld Reekie). Votre guide vous emmènera dans les voûtes souterraines secrètes où vous découvrirez l'histoire sombre de la ville, faite de fantômes, de brûlures de sorcières, de peste et de tortures qui vous donneront envie de boire un verre dans le pub voisin, le Banshee Labyrinth.

Si vous êtes féru d'histoire et que vous voulez vous promener dans ce qui reste des rues souterraines d'Édimbourg au XVIIe siècle, allez un peu plus loin sur le Royal Mile jusqu'à Mary King's Close.

Faire une randonnée sur Arthur's Seat

Il y a tellement de choses à faire à Édimbourg qu'il est facile de passer à côté du paysage unique qui entoure la ville. Une randonnée sur le volcan éteint d'Édimbourg (dont certains pensent qu'il s'agit du véritable emplacement de Camelot) vous offrira une vue imprenable à 360 degrés sur tous les sites emblématiques et vous permettra d'apprécier la majesté du pays.

L'ascension d'Arthur's Seat est assez courte et facile. Elle convient aux enfants et aux membres plus âgés de la famille qui sont encore relativement actifs. Plusieurs itinéraires sont possibles, certains traversant le parc de Holyrood (650 acres) et passant devant le palais de Holyrood, d'autres suivant une ancienne coulée de lave.

Il est également possible d'escalader Castle Rock, qui mène à un autre volcan éteint sur lequel est construit le château d'Édimbourg.

Faire la tournée des bars, des pubs traditionnels et des bars à cocktails haut de gamme

Des pubs écossais traditionnels aux bars à cocktails opulents, Édimbourg est un excellent endroit pour prendre un verre ou deux.

Le Tonic est un bar intime caché dans le sous-sol de Castle Street. Il propose une carte de cocktails primée et des DJ qui passent régulièrement des morceaux allant du R'n'B à l'ancienne au disco.

Pour un vrai bistrot, rendez-vous au Sandy Bell's, où vous vivrez une véritable expérience écossaise, avec notamment beaucoup de whisky. Vous pouvez aussi essayer le Speakeasy secret le plus récent d'Édimbourg, Angel's Share, où vous pourrez faire du lindy-bop en écoutant des sessions de jazz sur la piste de danse - il est indispensable de réserver.

Hike up Arthur's Seat for panoramic views of the city. Canva

Où manger à Édimbourg

Contini : Pour un festin italien

Contini Valvona & Crolla est célèbre pour être la plus ancienne épicerie fine et le plus ancien marchand de vin d'Écosse (et a été nommé par mandat royal fournisseur de fromage fin de Sa Majesté la Reine). L'entreprise a été fondée en 1934 par un immigrant italien, fils d'un berger des Abruzzes.

Depuis lors, sa famille est devenue la "royauté alimentaire" d'Édimbourg, créant certains des restaurants les plus incroyables, les plus abordables et les plus familiaux de la ville. Contini, situé en haut de George Street, est l'un d'entre eux.

Les ingrédients qu'il utilise proviennent de Valvona & Crolla et sont assemblés pour créer le meilleur repas italien que vous puissiez trouver en dehors de l'Italie, c'est un restaurant à ne pas manquer. Vous ne trouverez pas de pizza ici, mais les arancini, la burrata, le poulet à la milanaise et le tiramisu sont à tomber.

Les enfants sont également bien servis avec leur propre menu, mais au lieu de leur servir les habituels bâtonnets de poisson et nuggets de poulet, ils peuvent déguster des versions miniatures de ce que mangent les adultes.

Timberyard : Pour une cuisine écossaise étoilée au Michelin

Si vous voulez faire des folies pour un repas spécial, rendez-vous au Timberyard , un établissement étoilé au Michelin . À deux pas du Usher Hall, l'une des principales salles de spectacle d'Édimbourg, c'est l'endroit idéal pour savourer une cuisine écossaise traditionnelle, élaborée avec élégance.

Des ingrédients locaux provenant de fournisseurs artisanaux sont utilisés pour garantir un menu durable et saisonnier tout au long de l'année, tirant le meilleur parti de l'abondant garde-manger naturel de l'Écosse.

Bonne nouvelle pour les végétaliens ou les personnes souffrant d'allergies : contrairement à beaucoup d'autres restaurants, vous pouvez obtenir tout ce qui figure sur le menu fixe en fonction de vos besoins alimentaires.

Yamato : Pour une cuisine japonaise abordable et de qualité

À Haymarket, ne manquez pas de visiter Yamato, un restaurant japonais exceptionnel caché dans une petite rue. Les coquilles Saint-Jacques plongées à la main et le steak de wagyu A5, d'origine locale, constituent un repas très spécial, surtout lorsqu'ils sont accompagnés de la fabuleuse gamme de saké et de vin de prune proposée.

Malgré sa qualité exceptionnelle, le Yamato est proposé à un prix très raisonnable et les portions sont étonnamment grandes. Pour 11 £ (13 €), vous pouvez obtenir une énorme assiette de rouleaux de sushis qui suffirait amplement pour le déjeuner.

There's plenty to see besides comedy during the Edinburgh Fringe. Canva

Que faire avec des enfants à Édimbourg ?

Département de la magie : Pour les fans de sorcellerie

Que vous soyez un grand ou un petit enfant, le Département de la magie vous donnera la dose d'immersion dans le monde des sorciers dont vous aurez besoin après avoir exploré les nombreux sites Harry Potter d'Édimbourg.

Bien que cela n'ait techniquement rien à voir avec Harry Potter, vous pourrez participer à un cours de potions (après lequel vous pourrez boire votre potion dans la taverne magique), goûter à un thé de l'après-midi "ensorcelant" ou résoudre les énigmes d'une salle d'évasion envoûtante.

Le Chocolatarium : Pour un plaisir éducatif

Explorez le monde du chocolat en visitant le Chocolatarium et en mettant la main à la pâte pour fabriquer votre propre barre de chocolat.

Dans cette micro-usine, vous apprendrez tout sur la fabrication et l'origine du chocolat, et vous aurez l'occasion de goûter à plus de 40 saveurs chocolatées dans la salle de dégustation.

Pour les plus grands, il existe aussi une expérience chocolat et whisky (ou chocolat et vin).

Le musée national d'Écosse : Pour des expositions toujours renouvelées

L'architecture magnifique, ouverte et lumineuse de ce bâtiment mérite à elle seule une visite, quel que soit votre âge. Mais les galeries interactives, les expositions en constante évolution et les journées d'événements amusants (en particulier pendant les festivals d'Édimbourg) en font une fantastique excursion d'une journée pour les enfants.

La visite est gratuite, avec un café et un restaurant sur le toit à l'intérieur si vous voulez rester pour déjeuner, et il y a tellement de choses à faire que vous pourrez facilement passer les heures, ce qui peut s'avérer très pratique un jour de pluie.

Où loger à Édimbourg ?

Il peut être tentant de se loger dans l'effervescence de la vieille ville et de la chic New Town d'Édimbourg. Mais cela vaut également la peine de choisir un chez-soi dans les rues pavées et pittoresques de Stockbridge, avec ses maisons fleuries et ses fantastiques boutiques de charité, ou dans le quartier de Leith, récemment transformé.

Si vous êtes prêt à aller un peu plus loin, dans les banlieues de Portobello et de Gullane, vous trouverez également de magnifiques plages, où vous pourrez profiter du soleil (si vous avez la chance d'en avoir), braver une baignade en eau froide et apprécier un peu de la campagne écossaise.

Pour quelque chose d'un peu différent, vous pouvez vous réfugier à bord du Fingal à Leith, un charmant vieux bateau de 1963 transformé en hôtel de charme.

Le chef Conor Toomey, anciennement du Condita, étoilé au Michelin, rejoindra son restaurant pendant le 2024 Fringe, les 23, 24 et 25 août.

Pour une ambiance lumineuse et aérée dans une maison de ville géorgienne, essayez Eden Locke, juste à côté de Princes Street. Et pour une décadence hédoniste ? Vous ne pouvez pas manquer l'opulent et écrasant hôtel House of Gods.