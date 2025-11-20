Jet2 a dévoilé ses plans d’expansion après avoir accueilli un nombre de passagers record, et ce malgré la hausse du coût des vacances.

Le voyagiste a publié ses résultats intermédiaires pour les six premiers mois de 2025, mettant en avant sa campagne virale devenue l’une des petites phrases marquantes de l’année.

Le slogan accrocheur « Rien ne vaut des vacances Jet2 » a dépassé 80 milliards de vues dans le monde sur 11,8 millions de publications sur les réseaux sociaux, et a relancé le titre de 2015 de Jess Glynne, « Hold My Hand ».

Mais la viralité est‑elle toujours une bonne chose, et la pub de Jet2 peut‑elle vraiment s’attribuer des ventes qui s’envolent ?

« Rien ne vaut des vacances Jet2 »

La campagne « immédiatement reconnaissable » s’est vite parodiée elle‑même, des voyageurs associant la chanson et le slogan à des vidéos montrant leurs vacances ratées.

Par exemple, une vidéo totalisant 29 000 mentions « J’aime » montre une femme essayant de maintenir sa tente debout sous des vents violents, lors de vacances en camping en Cornouailles, en Angleterre.

Une autre vidéo virale, avec plus de 42 millions de « J’aime », montre un homme ouvrant théâtralement les rideaux de sa chambre d’hôtel pour ne dévoiler qu’une minuscule fenêtre sans vue.

Catherine Warrilow, stratège de marque dans le secteur du tourisme chez The Plot, explique à Euronews Travel que cette tendance a aidé Jet2 à se connecter aux voyageurs de la génération Z davantage que n’importe quelle autre compagnie aérienne.

L’experte décrit la pub comme « de l’or marketing », estimant que son apogée a coïncidé avec des voyageurs plus jeunes boudant les compagnies à bas coût comme Ryanair à cause de amendes pour bagages trop strictes.

« Cette activité sans précédent a accru notre portée marketing et élargi la notoriété de notre marque auprès des publics plus jeunes », indique Jet2 dans son rapport financier, sans toutefois aller jusqu’à préciser si la publicité a dopé les ventes ou non.

Une « crise de relations publiques » potentielle

Warrilow avertit que des marques comme Jet2 doivent être prêtes à accepter « le bon comme le mauvais », nombre de mèmes viraux s’éloignant de leur intention initiale.

En juillet, la Maison-Blanche a publié sur X (ex-Twitter) un extrait montrant des personnes menottées escortées par les services de l’immigration et des douanes (ICE) vers un avion.

La vidéo controversée comportait une voix off enjouée déclarant « rien ne vaut des vacances Jet2 », suscitant les critiques de l’actrice voix originale de la publicité, Zoe Lister, ainsi que de Glynne.

Lister a fustigé ce qu’elle a décrit comme les « politiques abjectes » des États-Unis, tandis que Glynne a écrit sur les réseaux sociaux que sa musique parle « d’amour, d’unité et de diffusion de la positivité, jamais de division ni de haine ».

« Dans les cas où des personnes ont assorti la voix off nothing beats à des vacances cauchemardesques ou à des ratés spectaculaires, Jet2 avait le choix : ignorer ou embrasser le phénomène, et sa croissance incroyable parle d’elle‑même : le positif a dépassé la crise RP potentielle », ajoute Warrilow.

Jet2 enregistre un nombre de passagers record

Au cours des six premiers mois de 2025, Jet2 a accueilli la bagatelle de 14,09 millions de passagers, soit une hausse de 750 000 par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires du groupe a également progressé de 5 % pour atteindre 5 342,2 millions de livres (environ 6 058,72 millions d’euros), tandis que la capacité de sièges à la vente est actuellement supérieure de 7,7 % à l’hiver 2024/25. Environ 5,5 millions de sièges ont déjà été réservés.

Ce succès a ouvert la voie à une nouvelle base de Jet2 à l’aéroport de Londres-Gatwick pour l’été 2026. L’entreprise a obtenu des créneaux pour six appareils après la mise à disposition de capacités supplémentaires par le hub, une décision qui pourrait lui offrir jusqu’à 15 millions de clients potentiels supplémentaires.

Steve Heapy, directeur général de Jet2 plc, a salué le rapport, estimant qu’il montre comment le « modèle d’exploitation flexible » de l’entreprise s’adapte à l’évolution du comportement des consommateurs.

« Les clients réservent peut‑être plus tard [dans l’année], mais il est clair qu’ils veulent toujours leurs vacances bien méritées au soleil avec une marque à laquelle ils peuvent faire confiance », ajoute‑t‑il.

« Nous pensons que les vacances annuelles à l’étranger demeurent une priorité chère à beaucoup, prenant souvent le pas sur les dépenses discrétionnaires même en période d’incertitude économique. »

Qu’est-ce qui a provoqué l’essor de Jet2 ?

Bien qu’il soit difficile de quantifier l’impact de la publicité de Jet2 sur les ventes réelles, la société a lancé de nouvelles bases opérationnelles aux aéroports de Bournemouth et de Londres-Luton, ce qui représente 4 % de sa croissance.

Les prix bas de la marque ont également soutenu ses ventes record, le coût moyen des vacances Jet2 n’ayant augmenté que de 3 % malgré l’inflation. Le rendement des billets « vol seul » par secteur et par passager a également diminué de 7 % en raison d’initiatives tarifaires promotionnelles.

Le programme d’adhésion myJet2 a augmenté de 62 % sur un an et dépasse désormais 8,4 millions d’abonnés. Il ouvre l’accès à des avantages comme des réductions exclusives sur les vols et les séjours tout compris.

Euronews Travel a contacté Jet2 pour de plus amples commentaires.