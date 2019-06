Mondial 2019 : Vers un franc succès !

La coupe du monde féminine entre dans sa dernière ligne droite. Les demi-finales et finales se disputeront cette semaine dans la ville de Lyon, au Groupama Stadium.

Quatre équipes restent en course : les Etats-Unis d'Alex Morgan (29 ans, Orlando Pride) affronteront mardi l'Angleterre de Fran Kirby (26 ans, Chelsea).

Mercredi, l'autre demi opposera la Suède de Stina Blackstenius (23 ans, Montpellier) aux Pays-Bas de Lieke Martens (26 ans, Barcelone).

Quatre stars qui symbolisent la progression fulgurante du foot au féminin. Une évolution que l'oeil averti de Jean-Michel Aulas n'a pas manqué d'identifier :

"On voit que la performance athlétique des joueuses est infiniment supérieure à la dernière coupe du monde, remarque l'homme qui a remporté six Ligue des Champions avec son club_. Donc, on a un niveau absolument exceptionnel de coupe du monde ce qui fait que les audiences sont en hausses et les stades sont pleins."_

Le Final Four de Lyon se jouera à guichets fermés, 4 matches à plus de 60 000 spectateurs. A l'issue du premier tour, le bilan était déjà plus que satisfaisant, près de 70% de taux de remplissage quand le cahier des charges de la FIFA en imposait 57%. Sur l'ensemble du tournoi, le comité d'organisation pense même pouvoir atteindre un chiffre record de 80%.

Mention spéciale aux supporters néerlandais venus nombreux en France. Une masse orange bon enfant qui compte bien ramener de Lyon une première coupe du monde.

Palmarès des quatre équipes encore en lice

Etats-Unis : 3 victoires (1991, 1999, 2015), 1 finale (2011), 3 troisième place (1995, 2003, 2007)

3 victoires (1991, 1999, 2015), 1 finale (2011), 3 troisième place (1995, 2003, 2007)

Angleterre : 1 troisième place (2015)

Suède : 1 finale (2003), 2 troisième place (1991, 2011)

1 finale (2003), 2 troisième place (1991, 2011)

Classement des buteuses avant les demi-finales

1. Alex Morgan (USA), Megan Rapinoe (USA), Ellen White (Angleterre), Sam Kerr (Australie) - 5 buts

5. Wendie Renard (France), Cristiane (Brésil) - 4 buts