A l'instar du Japon, quels pays autorisent encore la chasse à la baleine ?

LeJapon relance officiellement ce lundi, la chasse commerciale à la baleine, actant ainsi la décision de quitter la Commission baleinière internationale (CBI). Un accord international entré en vigueur en 1986 qui interdit officiellement cette chasse commerciale. Aujourd'hui, 89 pays sont membres de la CBI, dont l'Espagne, laFrance et leRoyaume-Uni. Mais le Japon n'est pas le seul pays à autoriser cette pratique. Qu'en est-il dans le monde ?

Islande

D'après le Centre de Conservation des Cétacés - une organisation non-gouvernementale chilienne dédiée à la protection des mammifères marins - l'Islande a dû sortir en 1991 de la CBI, car ne respectant pas l'interdiction internationale de la chasse commerciale convenue en 1986. Ce pays a, depuis, tenté de réintégrer à plusieurs reprises l'organisation, à la condition de pouvoir continuer cette chasse. Une exigence évidemment refusée par la CBI. Jusqu'en 2002, date d'entrée du pays au sein de la commission. L'Islande reste cependant un pays "pro-chasse".

Norvège

Bien que la Norvège soit un pays membre de la CBI, le pays ne respecte plus l'accord depuis 1993. Cependant, sur les 20 dernières années, le nombre de baleines capturées par la flotte norvégienne n'a cessé de diminuer et a été, chaque année, inférieur aux quotas autorisés par le gouvernement. "Aller à l'encontre d'un accord international est grave pour la préservation et la vie des espèces" a déclaré à Euronews Luis Suárez, spécialiste du programme des espèces au sein de la WWF en Espagne. En 2018, les autorités ont autorisé les chasseurs à harponner 1 278 baleines, près de 300 de plus que l’année précédente, dans le but de relancer l’attractivité.

Iles Féroé

Aux îles Féroé, archipel indépendant appartenant au Danemark, une centaine de baleines meurent chaque année dans la cadre d'une tradition populaire. Ce territoire autonome n'est donc soumis, ni aux lois danoises, ni à celles de l'Union européenne. Mais le moratoire de la CBI sur la chasse commerciale de la baleine n'a aucun effet sur ces "rituels" puisque la majeure partie de la viande n'est pas destinée à être vendue, sinon à être partagée au sein de la communauté.

Alaska

Contrairement aux pays précédemment cités, la chasse à la baleine n'est autorisée en l'Alaska que pour les peuples autochtones, eu égard à leur mode de vie traditionnel. "Pour certains [d'entre eux], la chasse à la baleine représente un mode de culture, une alimentation. La pratique ici n'a pas un but commercial", insiste Luis Suárez.

Japon