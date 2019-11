La baleine bleue a du coeur

Si le cœur d’un être humain au repos bat en moyenne 75 fois par minute et près de 200 fois lors d’un effort sportif, le rythme cardiaque d’une baleine bleue oscille entre deux extrêmes : tachycardie et bradycardie , le cœur atteignant 35 battements par minute lorsque l’animal nage en surface, contre seulement deux quand il plonge au fond de l’océan à la recherche de plancton.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.