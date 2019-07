Glace à volonté au Mexique ! 2 mètres de grêle dans les rues de Guadalajara

La météo est folle, cela devient indiscutable... On l'apprend à nos dépens chaque jour un peu plus, et dans le monde entier. Mais dimanche au Mexique, il fallait le voir pour le croire : la grêle est tombée si brutalement et en si grande abondance sur la vaste ville de Guadalajara, dans le centre-ouest du pays, qu'elle s'est entassée par endroits surprès de 2 mètres de haut, vous ne rêvez pas ! Les employés de la municipalité ont dû se faire épauler par l'armée et utiliser des tractopelles et différents autres engins pour dégager les rues.

REUTERS/Fernando Carranza

Le gouverneur de l'Etat mexicain de Jalisco, où est située Guadalajara, a été le premier à témoigner de sa stupéfaction. "Des scènes que je n'avais jamais vues (...) Regardez cette grêle qui ressemble à une chute de neige (...) C'est incroyable !", a déclaré Enrique Alfaro. L'intensité du phénomène a d'ailleurs provoqué de gros dégâts dans toute l'agglomération, particulièrement à Tlaquepaque. Au moins 200 maisons ont été endommagées et une cinquantaine de véhicules ont été emportés par la masse de glace qui a formé un torrent. Deux habitants ont même été pris en charge pour hypothermie.

Seuls les enfants et adolescents ont profité de cette chute exceptionnelle et spectaculaire de grêlons. Ils ont pu au moins se livrer à des jeux de glace, faute de sports d'hiver... A Guadalajara, c'est vraiment inespéré !