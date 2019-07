Bruxelles à la fête avant le départ du Tour de France

Le maillot jaune sur les épaules, le Manneken-Pis s'est mis lui aussi aux couleurs du Tour de France.

La Grande Boucle s'élance ce samedi depuis Bruxelles, pour la première fois depuis 61 ans, et près d'un million de fans sont attendus pour ce qui constitue un événement.

Ils sont en jaune et ils attendent impatiemment, de tous les âges et déjà parés pour la course... Au pays d'Eddy Merckx, vainqueur du Tour à cinq reprises, et pour la première fois il y a 50 ans, l'heure est à la fête mais aussi à l'échauffement, dans une ambiance décontractée.

"On adore le vélo et c'est génial, on voit les sportifs de près. Je suis le Tour depuis tout petit et j'adore ça", explique ce fan.

Un avant-goût de l'ambiance incroyable du départ, lorsque s'élanceront enfin les coureurs. L'histoire d'amour entre Bruxelles et le Tour de France dure... C'est une grande boucle, sans fin.