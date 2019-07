Bruxelles inflige une amende de 242 millions d'euros à Qualcomm

Qualcomm de nouveau pris la main dans la sac. La Commission européenne vient d'infliger une amende de 242 millions d'euros au géant américain des composants électroniques. Motif ? Avoir pratiquer des prix inférieurs aux coûts de production dans le but d'évincer un concurrent du marché.

"Alors que ces prix d'éviction peuvent conduire à des prix bas à court terme, les clients sont plus mal lotis à long terme parce qu'une fois que la victime de la stratégie prédatrice est marginalisée ou quitte les marchés , alors une entreprise dominante n'est plus contestée par la concurrence et essaiera de récupérer ce qu'elle a perdu en augmentant les prix et en ralentissant les investissements et les innovations au détriment des consommateurs" explique Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence.

L'amende de Qualcomm représente à peine 1 % du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2018, mais elle est considérée comme une mesure visant à dissuader d'autres sociétés de s'engager dans des pratiques similaires.

La Commissaire européenne Margrethe Vestager, est réputée pour sa fermeté à l'égard des géants de la technologie comme Apple ou Google. Elle a annoncé cette semaine une enquête sur Amazon, soupçonnée d'utiliser à son avantage les données issues des détaillants indépendants qui vendent sur son site.

Bruxelles avait déjà infligé à Qualcomm une amende de 997 millions d'euros en janvier 2018 pour un autre comportement jugé abusif. Le géant des composants électroniques avait versé d'énormes sommes à son client Apple pour qu'il ne s'approvisionne pas auprès de ses rivaux.

