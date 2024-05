Grand débat électoral avant les européennes : ce qu'en ont pensé les primo-votants

Par euronews

De jeunes primo-votants venus de toute l'Europe ont assisté au grand débat électoral entre les principaux candidats aux élections européennes. Voici ce qu'ils en ont pensé.

Outre les téléspectateurs qui ont pu suivre ce jeudi le grand débat des principaux candidats aux élections européennes, dans les travées du Parlement européen à Bruxelles, de jeunes électeurs avaient été invités à l'événement. Certains ont même pu poser leur question aux candidats. Si les alliances avec les partis d’extrême droite ont été âprement débattues, d'autres thèmes ont retenu l'attention de ces primo-votants.

Aleksandra Walczak, journaliste, Pologne : _"_Je pense que la sécurité était la plus importante et la plus émotionnelle pour chaque candidat".

Carlo Millino, étudiant, Italie : _"_Je choisirai deux sujets. Le premier est lié au changement climatique. Et j'apprécie les réponses de Gozzi de Renew Europe car il a dit quelque chose auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai vraiment apprécié ses réponses et son ouverture d'esprit. Et le deuxième thème était la migration. Et j'ai vraiment apprécié les réponses de Schmit parce qu'il était juste".

Certains de ces jeunes électeurs ont déjà des idées claires sur leur candidat préféré.

Jakob Wind, étudiant, Danemark : "J'aime particulièrement Ursula von der Leyen. Je pense qu'elle a fait du bon travail au cours des cinq dernières années. J’espère donc aussi la voir présidente de la Commission pour les cinq prochaines années".

Ioannis Afxentiou, étudiant, Chypre : _"_J'aime le plus la candidate des Verts, car elle a pris en considération que, oui, vous avez des problèmes importants à affronter, mais nous devons vaincre la peur avec des solutions et non avec des discours extrémistes".

Ninette Vertongen, étudiante, Belgique : _"_J'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Et s'ils veulent vraiment changer les choses ou s'ils parlent et le disent maintenant sans rien faire, pour empêcher les jeunes d'être sur TikTok et que TikTok ne soit pas un endroit mauvais pour votre santé mentale".

Dans plusieurs pays européens dont la Belgique et l'Allemagne, mais aussi à Malte et en Autriche, les jeunes de 16 ans auront le droit de voter le 9 juin prochain. En Grèce les électeurs peuvent désormais voter à partir de 17 ans.