Dans l'UE, des grossesses plus précoces dans l'Est, plus tardives en Espagne

L'été c'est la saison où les ventres rebondis des femmes enceintes ne passent pas inaperçus. L'Union européenne en profite pour donner quelques statistiques. 92% des Européennes ont leur premier enfant entre 20 et 39 ans. En moyenne, 4% des femmes ont leur premier enfant en dessous de 20 ans, et 4% au dessus de 40.

C'est en Espagne, Italie ou Grèce que les premières naissances chez des mères de plus de 40 ans sont les plus élevées.

Là où on commence sa vie de maman le plus tôt, avant 20 ans, c'est dans l'est de l'Europe, avec un taux le plus élevé en Bulgarie et Roumanie, où un nouveau-né sur huit a une maman de moins de 20 ans.

L'âge de la maternité est-elle un indicateur des conditions sociales et du développement d'un pays ? La Bulgarie et la Roumanie sont les membres les plus pauvres de l'Union européenne.

A noter que malgré son opulence, la Grande-Bretagne figure en sixième position dans la catégorie grossesses à moins de 20 ans. Des mères qui ne vivent sans doute pas à Londres, là ou habitent les Européens les plus riches.