En jaune, retour triomphal d'Egan Bernal en Colombie

Je veux garder les pieds sur terre et continuer à travailler comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, pour profiter du vélo. Et si, un jour, nous pouvons gagner un second Tour de France, j'essayerai de gagner le troisième. Et si je gagne le troisième, j'essayerai de gagner le quatrième. Et après le quatrième, le cinquième. C'est comme une drogue, tu en gagnes un et tu en veux tout le temps plus.