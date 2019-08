Salvini transforme sa tournée des plages en campagne électorale

Après avoir fait exploser la coalition au pouvoir à Rome, Matteo Salvini a un objectif clair : faire revoter les Italiens le plus vite possible. Le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue a donc transformé son tour des plages débuté mercredi en une véritable campagne électorale au pas de course.

"Je n'aime pas vraiment la tournée de Salvini telle qu'elle se déroule, confie une vacancière, Sharon Giraffa. S'il va à la plage pour se baigner, ça va mais s'il vient faire de la politique, non, il y a d'autres endroits pour ça. La mer n'est pas faite pour la politique."

"Je pense que Luigi Di Maio et Matteo Salvini devraient essayer de s'entendre, dit Maria Laneri, une habitante de Catane. Le Mouvement 5 Étoiles a beaucoup fait et l'économie va beaucoup mieux aujourd'hui, en particulier grâce à la politique du revenu citoyen. L'économie commence à redémarrer. Et Salvini aussi a beaucoup fait. La Sicile était envahie par les migrants. Ce n'est pas une question de racisme. Mais il y a trop peu d'emplois disponibles pour nous et si nous accueillons tous ces gens, il ne restera plus de travail du tout. Je pense que Salvini et Di Maio sont deux personnes formidables qui devraient faire la paix pour le bien de l'Italie."

La Ligue a déposé une motion contre le chef du gouvernement. Quant au président de la République, il ne s'est pas encore exprimé. Or, il est le seul à pouvoir dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections.