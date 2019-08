Affaire Epstein : une enquête en France

Jeffrey Epstein a-t-il abusé de jeunes filles dans son appartement cossu du XVIe arrondissement parisien et a-t-il abusé de jeunes Françaises sur le sol américain ? Ces questions sont au cœur de l'enquête préliminaire que vient d'ouvrir le parquet de Paris. Une enquête pour viols, agressions sexuelles ou encore association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes. Les appels à une enquête en France se faisaient de plus en plus pressants, notamment de la part de Gloria Allred, l'avocate américaine représentant des victimes présumées d'Epstein.

Ces ramifications françaises, l'association Innocence en danger les avait évoquées dans une lettre ouverte au procureur de Paris mi-août, disant avoir recueilli une dizaine de témoignages.

Le financier et jet-setteur américain s'est donné la mort le 10 août laissant une multitude de questions sans réponses sur l'étendue de son réseau et le nombre de ses victimes, essentiellement des mineures.

Arrêté en juillet et inculpé à New York pour les rapports sexuels contraints auxquels il aurait soumis des adolescentes dans ses nombreuses propriétés, Jeffrey Epstein était aussi lié à un Français, Jean-Luc Brunel, fondateur d'agences de mannequins et rabatteur présumé actuellement disparu des radars.

L'enquête française a été confiée à l'Office central de répression des violences faites aux personnes, et l'affaire n'en a sans doute pas fini d'éclabousser la jet-set de part et d'autre de l'Atlantique.