En immersion dans la course Courmayeur-Champex-Chamonix

Euronews s'est rendu à Chamonix, haut lieu de la course sur piste en France, pour vous montrer de l'intérieur une course du circuit UTMB : site internet.

Considérée comme la "petite" course du circuit, la CCC, créé en 2005 s'est révélé être l'une des plus prestigieuses du monde. Notre journaliste Rodrigo Barbosa a décidé de la parcourir, en immersion avec les coureurs.

Avec une distance totale de 101 km et 6100 m de dénivelé positif, la CCC traverse trois pays et tire son nom des initiales de ses trois sites clés : Courmayeur, le point de départ en Italie, Champex, le point central en Suisse, et Chamonix, le ligne d'arrivée en France.

Suivez l'aventure avec notre journaliste dans la vidéo ci-dessus. Et si vous voulez connaître tous les résultats, issus de cette course et des autres courses de la semaine UTMB, suivez ce lien : https://utmbmontblanc.com/fr/live/utmb