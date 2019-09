Le dessin animé le plus regardé au monde, sur grand écran

C'est l'histoire d'une petite fille Masha, l’héroïne, et d'un ours domestique, Michka, qui vivent dans la forêt Russe. Pour leurs dix ans, plusieurs nouveaux épisodes de leur péripéties sont réunis en un seul film, projeté sur grand écran, dans les cinémas britanniques.

Pionnier du streaming

Le célèbre dessin animé russe est déjà traduit dans 36 langues et diffusé dans une centaine de pays sur des plateformes de streaming. "Nous avons été parmi les pionniers, parmi les studios animés pour enfant, explique Vladimir Gorbulya, le président d'Animaccord, les premier à avoir un partenariat avec Netflix, un partenariat international, donc en ce qui concerne les médias nous nous sommes focalisé sur les plateformes numériques ".

Des thèmes universels

C'est dans les studios d'Animaccord que sont créés les 7 à 10 minutes d'animations pour chaque épisode de la série. Les créateurs ont voulu réaliser un dessin animé, qui s'adresse à tous. Des thèmes universels et même des références pour les parents. quelle que soit leur culture. Pas besoin d'être Russe pour la comprendre, cette série animée, mise sur l'humour et sur un minimum de dialogues, pour des scénarios accessibles aux publics du monde entier

"Macha et Michka c'est l'image d'une amitié entre un adulte et un enfant" explique Natalia Malgina, l'une des quatre réalisatrices, je pense que c'est ce qui le rend si populaire dans le monde entier, parce que tout le monde, adulte ou enfant peut le comprendre. __C'est d’ailleurs presque du mime, il a peu de mots, beaucoup d'action, c'est clair, pas besoin de traduction ."

Un succès phénoménal

Et ça marche, en dehors de la Russie, le dessin animé est particulièrement populaire en Italie, en France, au Brésil, au Mexique et dans les pays du Moyen-Orient et du Sud-Est asiatique. Autant dire que dans ces pays, on s'arrache la gestion des droits dérivés.

Plus de quatre milliards de téléspectateurs ont déjà regardé l'épisode " Recette pour un désastre " sur YouTube . En 2019 Masha et Michka est entré dans le livre des records comme le dessin animé le plus regardé du monde. Et le succès de la série n'est pas terminée, Animaccord vise maintenant les marchés chinois et japonais.