Canada : l'été indien de Justin Trudeau ?

Les Canadiens ont rejeté la division. Ils ont rejeté les coupes et l'austérité et voté en faveur d'un programme progressiste et d'une action forte contre le changement climatique.

Nous défendrons le Canada dans toute sa diversité, nous donnerons la parole aux sans-voix et, dans toutes les décisions que nous prendrons en tant que gouvernement, nous donnerons toujours la priorité à notre pays et à ses citoyens.