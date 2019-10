Un mort et quatre disparus dans des inondations en Espagne

Un homme a été retrouvé mort mercredi et quatre personnes étaient portées disparues au lendemain de pluies diluviennes en Catalogne (nord-est de l'Espagne), qui ont aussi perturbé le trafic routier, aérien et ferroviaire, ont indiqué les autorités locales. Les télévisions locales diffusaient mercredi les images de villages envahis d'eau et de boue, de ponts démolis et de bâtiments emportés par la crue d'une rivière. Selon les autorités locales, près de 50 routes ont été coupées par ces inondations et glissements de terrain.