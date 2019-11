Un an après, les "Gilets jaunes" de nouveau dans la rue

Malgré les mesures consenties par le pouvoir, les revendications restent nombreuses un an après : baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, retour de l'ISF et référendum d'initiative citoyenne.

Les Gilets jaunes fêtent à leur manière leur premier anniversaire. Pour l'occasion, plus de 270 actions ont lieu un peu partout en France. Et toujours un homme dans le collimateur : le président Emmanuel Macron. A Paris, plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous, loin des 280 000 manifestants recensés le 17 novembre 2018, au démarrage du mouvement.

