Le Sri Lanka dans le Gota

Le Sri Lanka renoue avec un douloureux passé. Cinq ans après, la famille Rajapaksa reprend le pouvoir. Après Mahinda, désormais inéligible, c'est son frère Gotabaya qui a été élu dimanche à la présidence de cette île de l'Asie du Sud. Surnommé Terminator, Gotabaya Rajapaksa, 70 ans, s'impose avec plus de 50% des voix devant l'ancien Premier ministre et représentant du parti au pouvoir, Sajith Premadasa.

