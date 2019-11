Easyjet promet la neutralité carbone

Si Easyjet ouvre la marche sur la neutralité carbone, d'autres devraient suivre car le secteur aérien est sous pression pour réduire son empreinte. L'avion, c'est 3 % des émissions de CO2 en Europe et un peu plus de 2 % des émissions mondiales. S'il était un pays, il serait dans le top 10 des pollueurs.

Le coup de pub a fait sensation dans le petit monde de l'aviation. Easyjet passe à la neutralité carbone et se présente comme la compagnie aérienne la plus écoresponsable, du moins elle y travaille. Car dans un premier temps, ce qu'elle promet, c'est de compenser ses émissions en finançant des projets verts. Budget : 29 millions d'euros par an. Ils iront par exemple à des programmes de reforestation ou dans les énergies renouvelables.

