Etats-Unis : 103 000 enfants détenus en lien avec l'immigration

L'étude examine notamment les violations de la Convention des droits de l'enfan t qui stipule que la détention des enfants ne doit être utilisée que comme une mesure de dernier recours et pour la durée possible la plus courte.

Il a précisé que le nombre de 103 000 enfants détenus aux Etats-Unis comprenait les mineurs non accompagnés, ceux qui avaient été arrêtés avec leurs proches, et ceux qui avaient été séparés de leurs parents avant la détention.

D'après l'auteur de l'étude, Manfred Nowak , les Etats-Unis sont l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants détenus en lien avec l'immigration. "Nous avons, encore aujourd'hui, plus d'enfants en détention que dans tous les autres pays où nous avons des chiffres fiables". Il a également qualifié de "prudente" cette estimation basée sur des chiffres officiels ainsi que sur des sources complémentaires "très fiables".

