Gaza: le Conseil de sécurité de l'ONU "exige" une aide humanitaire "à grande échelle"

Par Euronews avec AFP

La résolution, dont l'approbation était décalée de plusieurs jours par les recherches de formules acceptables, ne contient pas d'appel à la cessation d'hostilités.

PUBLICITÉ

A l'issue de négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé vendredi l'acheminement "à grande échelle" de l'aide humanitaire à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu immédiat dont ne voulaient pas les Américains.

La résolution adoptée par 13 voix pour, aucune contre et deux abstentions (Etats-Unis et Russie) "exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat, sûr et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle" à Gaza et demande de "prendre de toute urgence" des mesures à cet égard et pour "créer les conditions d'une cessation durable des hostilités".