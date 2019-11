Meurtre de la journaliste maltaise : arrestation de l'intermédiaire présumé

La contre-enquête sur son assassinat réalisée par les journalistes Jules Giraudat et Arthur Bouvart, et diffusée dans le magazine français Envoyé spécial est à voir ou revoir ci-dessous :

Un homme soupçonné d'avoir joué les intermédiaires entre le commanditaire et les personnes chargées d'exécuter le meurtre a été arrêté jeudi dernier par la police . Cet homme aurait déclaré connaître le commanditaire et être prêt révéler son identité à condition d'être gracié.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.