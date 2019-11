Française des Jeux : jackpot pour l’État français

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances : "Plus de deux milliards d'euros pour l’État. Et l’État gardera l'intégralité des recettes fiscales du jeu, soit 3,5 milliards d'euros."

A la veille de l'introduction en bourse de la Française des Jeux, Bruno Le Maire a fixé ce mercredi le prix de l'action de l'entreprise à 19,90 euros, soit le prix plafond de la fourchette prévue initialement et un bénéfice plus important pour l’État.

