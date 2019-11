Un violent épisode méditerranéen touche la France et l'Italie

Quelques heures plus tôt, des pluies violentes se sont abattues sur la côte, deux torrents se sont engouffrés dans les rues gênoises. Impossible pour l'instant d'évaluer les dégâts dans les maisons et les commerces, mais aucune victime n'était à déplorer samedi après midi.

Les transports sont perturbés avec une portion d'autoroute fermée à la circulation et un arrêt du trafic ferroviaire entre Toulon et les Arcs.

Les deux départements du sud-est de la France sont touchés par de très fortes pluies depuis la nuit de vendredi à samedi et elles devraient s'intensifier dans la soirée de samedi : "Les cumuls (de pluie) pour l'ensemble de l'épisode pourront alors atteindre 200 à 250 mm, jusqu'à localement 300 mm dans l'intérieur et l'est du Var", selon Météo France qui prévoit un arrêt des précipitations dimanche.

Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés samedi après-midi en vigilance rouge aux pluies et inondations jusqu'à dimanche matin par Météo-France, de très fortes précipitations occasionnant la montée de plusieurs cours d'eau.

