Entrainé par le Portugais Jorge Jesus, seulement le deuxième européen à soulever la Copa Libertadores (le Croate Mirko Jozić était le premier, c'était en 1991 avec les Chiliens de Colo Colo), l'équipe carioca a pu défiler devant des milliers de personnes, justifiant pleinement son surnom d'équipe la plus aimée du pays (O mais querido do Brasil).

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.