Ligue des Champions : les deux derniers tickets distribués

Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros a rappelé l'importance de cette rencontre dans la suite de la saison : "Jouer avec l'Atlético Madrid rend chaque match important. Mais pas seulement celui-ci parce que nous avons besoin de nous qualifier. Ce que nous avons besoin dans ce match est de garder notre calme. Et ce calme viendra avec de la personnalité et nous avons les joueurs pour ce faire".

Après la qualification in-extremis de l'Olympique Lyonnais hier soir(2-2 contre Leipzig ), celles de Valence et de Chelsea et l'élimination de l'Ajax , place à la seconde soirée de Ligue des Champions . Avant les coups d'envoi du jour, 14 tickets sur 16 ont déjà été distribués.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.