Une nouvelle élection se rapproche en Bolivie

Depuis la démission et l'exil du président le 10 novembre, la sénatrice de droite Jeanine Áñez a pris les commandes. Et si elle plaide l'apaisement, elle n'en rejette pas moins toute forme d'immunité pour Morales, accusé de sédition et de terrorisme.

La Bolivie est en passe de convoquer de nouvelles élections. Plus d'un mois après le début de la crise politique et des troubles, les deux chambres du parlement ont voté une loi en ce sens. Une loi qui annule la réélection controversée d'Evo Morales.

