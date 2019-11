Bolivie : le deuil et les pénuries

« Il y a une pénurie de nourriture en ce moment et même ceux qui en ont les moyens ne peuvent pas acheter grand chose, se lamente une femme. Les prix ont beaucoup augmenté ce qui rend les choses encore plus difficiles pour de nombreux foyers, et malheureusement, beaucoup de gens, notamment des enfants, ont faim. »

« Tout le secteur de Al Alto et de Beni est déjà mobilisé, lance une femme. Personne ne peut passer, les routes sont fermées. Personne ne passera ! Le blocage continuera jusqu'à ce que Jeanine Añez s'en aille, et les habitants des zones urbaines continueront à avoir faim. »

