BCE : Christine Lagarde signe son premier billet

"Nous avons été chargés de la politique monétaire et de la supervision bancaire pour nous assurer que l'euro est sûr et stable" , a également assuré Christine Lagarde.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.