euroviews : le zapping des rédactions d'euronews

Nos équipes à Athènes évoquent la présence de sauveteurs grecs en Albanie pour prêter main forte dans les recherches au lendemain du séisme de magnitude 6.4. En tout ce sont plus de 200 experts italiens, grecs mais aussi français qui sont sur place pour aider les secours dans cette course contre la montre.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.