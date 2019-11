Les agriculteurs mobilisés dans toute la France

Ils sont inquiets pour leur avenir comme les agriculteurs néerlandais et allemands mobilisés ces derniers jours. Ce mardi, à Berlin, 10 000 agriculteurs et 5 000 tracteurs avaient bloqué le trafic à Berlin. Ils dénonçaient aussi "l'agribashing".

Les agriculteurs ont choisi ce moment car les négociations commerciale annuelles commencent avec la grande distribution et ils ne veulent plus voir de prix cassés.

Les syndicats critiquent les accords de libéralisation commerciale signé par la France et l'Union européenne qui augmentent les importations agricoles et alimentaires.

