En Thaïlande, des passages piétons "en lévitation"

La Thaïlande expérimente une solution créative pour réduire le nombre d'accidents incluant des piétons : des passages piétons "en lévitation". Ce trompe l’œil attire l'attention des automobilistes les obligeant à s'arrêter. Réalisés par une cinquantaine d'élèves et de bénévoles, trois projets seront menés à bien à travers le pays. Après quoi, la Banque d'épargne du gouvernement examinera les résultats pour renouveler ou non son soutien financier.

