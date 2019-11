La stupéfiante affaire du « narco sous-marin »

La police espagnole a été alertée par un organisme international, le Centre opérationnel d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, qui avait repéré l'appareil. Les polices portugaise, britannique, américaine et brésilienne ont collaboré à l'opération. Reste à déterminer d'où venait précisément la drogue et à quel clan de narcotrafiquants elle était destinée. La Galice est l'une des principales portes d'entrée de la cocaïne en Europe.

On croirait l'histoire tout droit sortie d'un roman policier : 152 paquets remplis de trois tonnes de cocaïne récupérés dans un sous-marin artisanal. Localisé le week-end dernier au large de la région espagnole de la Galice, le semi-submersible a été acheminé au port d'Aldan et remonté à la surface avec sa cargaison mercredi. Valeur estimée de la saisie : 100 millions d'euros. Une opération exceptionnelle et insolite pour un phénomène mal connu. Ce « narco sous-marin » de 20 mètres de long est le premier jamais identifié à avoir traversé l'Atlantique d'une traite.

