Franz Müllner a réussi le 28 novembre dernier le rêve de tout hamster qui se respecte. Armé de ses seuls bras et jambes, le "Rocher autrichien" a fait tourner la grande roue de Munich, haute de 80 mètres et pesant pratiquement 1 500 tonnes. On s'en doute, dans le genre, c'est un record mondial !

Cet habitant du petit village de Tamsweg dans le land de Salzbourg n'en est effectivement pas à son coup d’essai, loin s'en faut. Depuis plus d'une décennie, Franz Müllner ne cesse de se lancer des défis plus fous les uns que les autres, comme tracter un Hercules C130, un avion militaire de plus de 40 tonnes.

Le "Rocher autrichien" détient ainsi d'étonnants et improbables records, dont une trentaine homologués par le livre Guinness, tels que le pliage à mains nues de poêles à frire, l'ingestion de canettes de bière ou tremplin à ski humain.