Un incubateur des Pays-Bas fait pousser des start-up des bioplastiques

Les hubs dédiés aux technologies sont fondamentaux pour l'Union européenne si elle veut rivaliser avec la concurrence mondiale et remplir ses objectifs environnementaux.

Aux Pays-Bas, à Zwolle, une ville tournée vers la science et les technologies, un incubateur de ce type qui a reçu un prix européen se concentre sur le développement durable et encourage des dizaines de jeunes entrepreneurs à développer leur activité. Son nom : GreenPAC iLab.

"Une communauté de coachs et d'entrepreneurs"

Cette structure créée par deux universités néerlandaises fait éclore l'innovation en réunissant sciences et entreprises sous le même toit. Son but : faire naître une nouvelle génération de matières plastiques et soutenir les entrepreneurs qui veulent agir dans le développement durable et l'économie circulaire.

Bastian Coes, responsable du développement commercial au sein de GreenPAC iLab, nous explique ce que cet incubateur a de particulier : "Nous formons une communauté : des coachs et des entrepreneurs échangent des connaissances pour développer leur entreprise," dit-il. "Aujourd'hui, nous avons 20 start-up en activité et elles emploient 60 personnes : ce qui nous rend fiers, c'est de les placer sur le marché et de leur obtenir des financements," souligne-t-il.

Croissance fulgurante

La start-up d'Olaf Vermeulen, étudiant de 23 ans, fait partie de ces success stories. Elle développe des produits en plastique biosourcé et biodégradable réalisé à partir de marc de café usagé, l'idée étant de se passer de carburants fossiles et de réduire les innombrables déchets générés par la vente de café au détail.

"Le soutien que j'ai eu a été très important," reconnaît Olaf Vermeulen, directeur d'OV Designs. "Grâce à cela," poursuit-il, "j'ai pu lancer mon activité, la faire croître, développer les équipements et passer d'une capacité de production de 10 tonnes à 100 tonnes l'an prochain."

Prix européen

Salué pour la qualité de son travail, GreenPAC iLab a décroché cette année, le Grand prix du Jury des Prix européens de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise.

Depuis 2006, plus de 4260 projets ont participé à cette compétition et contribué à créer des milliers d'entreprises et d'emplois.

Au sein de l'incubateur, nous découvrons un grand espace vide. "Il y a beaucoup de place pour que des entrepreneurs y installent leur production," indique Bastian Coes, responsable du développement commercial au sein du hub.

"Concept génial"

Nous lui demandons ce qu'il envisage pour l'avenir : "Nous avons déjà accompagné 45 entreprises du secteur des polymères durables et nous voulons vraiment continuer dans cette voie et ainsi, aider des entrepreneurs à se lancer pour qu'il y ait un impact positif sur l'économie et l'environnement," insiste-t-il.

Enfin, il lance un appel aux entrepreneurs du secteur des bioplastiques : "Si vous avez un concept génial et en particulier, un produit polymère durable que vous voulez fabriquer, vous pouvez venir nous voir, nous__ en discuterons ensemble et nous serons heureux de vous aider et de vous faire intégrer notre communauté," affirme-t-il.

La parole de l'expert

Bastian Coes est responsable du développement commercial au sein de GreenPAC iLab. Notre journaliste Paul Hackett l'a interrogé sur le fonctionnement de son incubateur et sur la manière dont sa structure cherche à épauler les jeunes entrepreneurs et les start-up.

Paul Hackett, euronews :

"Qu'est-ce que GreenPAC iLab exactement ?"

Bastian Coes, responsable du développement commercial au sein de GreenPAC iLab :

"GreenPAC iLab est une communauté de start-up et un incubateur de start-up qui aide les entreprises de l'idée originelle à l'étape où elle est devenue une entreprise capable d'évoluer. Nous aidons les entrepreneurs en les coachant et en leur donnant des connaissances sur l'entrepreneuriat ou des compétences techniques pour qu'ils puissent progresser plus rapidement, accélérer leur développement et pour qu'ils aient une entreprise bien établie au final. Nous travaillons dans le domaine des produits polymères durables ou dans des secteurs proches. Donc notre incubateur est un lieu très intéressant pour les start-up pour démarrer."

Paul Hackett :

"Quels sont les avantages que vous offrez qui n'existaient pas il y a encore quelques années ?"

Bastian Coes :

"De nombreux entrepreneurs se lancent tout seuls et il y a un grand besoin de connaissances : en particulier quand vous fabriquez votre produit polymère, vos moules ou quoi que ce soit d'autre, on a besoin de connaissances en la matière. Nous mettons vraiment l'accent sur l'aspect technique et sur la faisabilité de l'idée de l'entreprise. Donc nous avons des coachs qui ont des connaissances spécifiques, par exemple sur le moulage, le design ou les matériaux. Donc c'est vraiment la valeur ajoutée que nous apportons. C'est très intéressant pour les start-up qui veulent élaborer un produit à base de plastique."

Paul Hackett :

"Si je suis un jeune entrepreneur, dois-je être implanté aux Pays-Bas pour intégrer votre incubateur ?"

Bastian Coes :

"Vous pouvez être de partout en Europe ou dans le monde. Si vous voulez venir à Zwolle et rejoindre notre communauté, vous êtes libres de venir, vous serez les bienvenus."

Points-clés

Les Prix européens de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise (EEPA selon l'acronyme anglais) récompensent les organisations et projets implantés en Europe qui promeuvent l'entrepreneuriat et les petites entreprises au niveau national, régional et local.

Depuis 2006, plus de 4260 projets ont participé au concours. Mis ensemble, ils sont à l'origine de la création de milliers d'entreprises.

De nombreuses PME installées dans l'Union européenne ont des difficultés à accéder à de nouveaux marchés : seul un quart d'entre elles exporte et une proportion encore moindre exporte à l'extérieur de l'Union.

Les catégories des Prix EEPA se concentrent sur des domaines clés pour favoriser le développement des PME dont l'investissement dans les compétences entrepreneuriales et le soutien à l'internationalisation des activités, à l'essor de marchés durables et à une meilleure utilisation des ressources.

Liens utiles

Prix européens de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise

Ce que fait l'UE pour les PME

GreenPAC iLab