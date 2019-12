Nouvelles intempéries meurtrières dans le sud-est de la France : 5 morts

Dans les Alpes-Maritimes, ce sont les communes de Mandelieu-la-Napoule et de Cannes qui ont été les plus touchées, avec plusieurs quartiers inondés. Tous les établissements scolaires sont fermés à Cannes et Mandelieu ainsi que dans la commune de Pégomas.

Dimanche soir, deux personnes ont trouvé la mort dans le var, à Fréjus et Saint-Paul-en-Forêt. Et trois secouristes partis en hélicoptère pour venir en aide à des habitants touchés par les inondations ont eu un accident près de Marseille.

