OTAN : Donald Trump tacle Emmanuel Macron

Le 70e anniversaire de l'OTAN démarre sur les chapeaux de roues à Londres avec Donald Trump qui tacle Emmanuel Macron en qualifiant de "très insultants" le jugement de "mort cérébrale" porté par le président français sur l'Alliance atlantique.

Le président américain ajouté qu'il avait l'intention de parler directement avec Emmanuel Macron de sa déclaration.

"C'est une déclaration très dure. Et c'est difficile quand on fait une déclaration qui très très méchante à l'égard de 28 pays" a commenté Donald Trump. "On ne peut pas faire ce genre de déclaration sur l'OTAN, c'est très irrespectueux. Personne plus que la France n'a besoin de l'OTAN. Quand la France fait cette déclaration sur l'OTAN, c'est très dangereux pour eux."

Emmanuel Macron estime que l'offensive portée par Ankara en Syrie sans concertation avec ses alliés suscite des interrogations.

L'OTAN a été créée en 1949, elle a pour principe que ses membres partagent les même valeurs de démocratie et qu'ils s'engagent à se porter assistance en cas d'attaque.