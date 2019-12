Fin de la Guerre Froide : l'ex-Premier ministre maltais se souvient

Les 2 et 3 décembre 1989, il y tout juste 30 ans, le sommet de Malte réunissait le président américain G W Bush et le dirigeant soviétique Mickhail Gorbatchev. Un sommet qui eu lieu quelques semaines après la très symbolique chute du mur de Berlin et lors duquel les deux hommes ont déclaré mettre fin à la guerre froide.

