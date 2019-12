Les Cortes éparpillés façon puzzle

Les élections ont eu lieu il y a plus de trois semaines, mais depuis aucune majorité ne s'est dégagée, et le socialiste Pedro Sanchez n'est toujours pas assuré d'être reconduit à la tête du gouvernement.

