Poutine signe la "loi anti-Apple"

On ne connaît pas encore la liste logiciels et des applications qui seront obligatoires.

À partir du 1er juillet 2020, les Smartphones et les ordinateurs vendus en Russie devront disposer d'applications et de logiciels russes pré-installés.

