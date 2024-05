Gaza : l'armée israélienne annonce avoir rouvert le point de passage de Kerem Shalom

Par Euronews avec AP

Le point de passage de Rafah reste lui fermé. Les négociations pour une trêve doivent se poursuivent ce mercredi.

L'armée israélienne a lancé une opération militaire mardi à Rafah, prenant le contrôle opérationnel du passage frontalier avec l'Egypte côté gazaoui, et fermé les deux principaux points d'accès à l'aide humanitaire.

Pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, la prise de contrôle du point de passage constitue une "étape importante" dans la guerre : "S'emparer du passage de Rafah aujourd'hui est une étape très importante sur la voie de la destruction des capacités militaires restantes du Hamas, y compris l'élimination des quatre bataillons terroristes à Rafah.”

Réouverture du point de passage de Kerem Shalom

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé mercredi matin avoir rouvert le point de passage de Kerem Shalom vers Gaza, un point clé pour l'entrée de l'aide humanitaire.

Il avait été fermé dimanche après qu'une attaque à la roquette du Hamas ait tué quatre soldats israéliens près du point de passage.

L'UNICEF estime que des centaines de familles ont commencé à fuir Rafah pour se rendre dans d'autres zones de Gaza qui pourraient être plus sûres. L'agence continue à répondre aux besoins critiques des enfants, mais selon elle l'accès à la zone est de plus en plus difficile. Plus de 1,4 million de Palestiniens sont réfugiés dans la ville, déplacés d'autres parties de la bande de Gaza. La majorité d'entre eux vivent dans des camps de tentes sordides, avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et aux soins de santé.

Les plans visant à entrer dans Rafah pour éliminer les bataillons du Hamas qui, selon Israël, y sont basés, ont rapidement fait réagir la communauté internationale.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré : "Nos homologues israéliens nous ont dit que l'opération d'hier soir était limitée et conçue pour empêcher le Hamas d'introduire clandestinement des armes et des fonds dans la bande de Gaza."

Les États-Unis ont suspendu une livraison de bombes à Israël

Selon un haut responsable de l'administration du président américain Joe Biden, Washington a "suspendu la livraison d'une cargaison" de bombes la semaine dernière car Israël n’a pas répondu à ses "inquiétudes" concernant une offensive annoncée sur Rafah.

La cargaison se composait alors de 3 500 bombes de poids différents (1 700 bombes de 226kg et 1 800 bombes de 907 kg). Selon cette même source, Washington estime que les bombes les plus lourdes pouvaient "être utilisées à Rafah" et dans des "environnement urbains denses".

Le Hamas, quant à lui, condamne fermement l’opération militaire d’Israël. "L'attaque de l'occupation nazie au poste frontière de Rafah avec la République arabe d'Égypte, à l'aube aujourd'hui, est un crime grave contre une installation civile protégée par le droit international. Il s'agit d'une violation flagrante de toutes les normes et conventions internationales." a déclaré Osama Hamdan, haut responsable du Hamas.

Cette opération intervient alors que les médiateurs égyptien, qatari et américain tiennent des discussions au Caire en vue d'un cessez-le-feu après sept mois de guerre entre Israël et le Hamas. Selon les médias égyptiens, "l'ensemble des parties sont d'accord pour retourner à la table des négociations".