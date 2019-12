La forêt allemande en peau de chagrin

Thomas Weber estime que la sécheresse, qu'il attribue au changement climatique, est à l'origine de l'hécatombe. Alors que les arbres manquaient d'eau, ils n'ont pas été suffisamment robustes pour résister aux coléoptères."Normalement, on nettoie l'écorce pour contenir les invasions de coléoptère, mais la sécheresse et le changement climatique rendent tout contrôle impossible."

