"Scream", "Wallet" et "Vacation", des films à voir de toute urgence climatique

Un téléphone, une minute, un film et cette année un thème : le changement climatique. La 15e édition du Mobile Film Festival Act Now on Climate change a engendré la création de 800 films de 91 pays. 50 ont été sélectionnés et 8 récompensés.

La pollution plastique, la pénurie d'eau, la surpopulation, la déforestation... Entre humour, anticipation et cris d'alarme, tous ces thèmes ont trouvé un écho.

"Scream" de Gonzague Legout a reçu le grand prix France, et il a été largement diffusé puisque repris par l'ONU sur Twitter.

La productrice du film, Christina Vieira, a voulu faire de ce court-métrage un exemple de lutte contre le réchauffement climatique :

"Nous sommes allés en Normandie et nous avons voulu faire un tournage écolo. On a essayé de réduire au maximum notre empreinte carbone. On a fait le voyage en voiture électrique, on a mangé bio et local, on a même ramassé des déchets qui se trouvaient malheureusement sur la plage."

Le grand prix international a été attribué à "Wallet" de Fatima Nofely... En une minute, elle dépeint un monde où l'eau sur terre s'est raréfiée, à tel point qu'elle a remplacé l'argent...

Le prix du meilleur scénario a été attribué à "Vacation" de deux anglais Christopher Axworthy et Robert Peacock qui, avec beaucoup d'humour, évoquent les problèmes du continent plastique dans l'océan pacifique...

De mini courts-métrages qui interpellent, questionnent et veulent faire prendre conscience de l’urgence à lutter tous ensemble, chacun à notre échelle, contre le réchauffement climatique.