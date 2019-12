Le blanchissement corallien : un fléau pour les petits États insulaires

Les Seychelles sont un véritable paradis sur terre menacé par l'action de l'homme et le changement climatique. L'océan qui absorbe de la chaleur et du CO2 augmente en température et devient plus acide. Cela provoque le blanchissement et la destruction des récifs coralliens sensibles.

"Il y a eu des phénomènes de blanchissement majeurs en 1998 et en 2016" explique Rafaela Gameiro, de la Marine Conservation Society Seychelles._ "90% des coraux de l'île sont morts. Lorsque vous plongez [...]c'est presque comme un cimetière de corail_".

Pour sauver les récifs, ces activistes construisent des pépinières artificielles, afin de faire pousser des coraux, qui seront réimplantés. La mort des récifs peut provoquer l’effondrement de l’ensemble de l’écosystème marin, nuire à la pêche ainsi qu'à l’écotourisme - et menacer davantage les zones côtières.

"Ce sont des barrières pour les vagues avant qu'elles n'atteignent la terre" explique Nora von Xylander de la Marine Conservation Society Seychelles. "Donc, si les récifs disparaissent, cela peut créer de gros problèmes pour les Seychelles en termes d'érosion, d'inondations et au niveau de l'apparence des plages" précise-t-elle.

Le blanchissement des coraux n'est qu'un exemple parmi d'autres de l'impact du réchauffement des océans sur les écosystèmes marins et sur les communautés côtières du monde entier. Les experts de l'ONU ont clairement indiqué que le réchauffement planétaire au-delà de 1,5 °C allait modifier radicalement les océans, les calottes glaciaires et les glaciers. Les scientifiques appellent à une action urgente pour réduire les émissions et aider les plus vulnérables..

Les tempêtes, les pluies intenses et le réchauffement des océans posent des risques existentiels aux petits États insulaires en développement où un tiers de la population vit près du rivage. Comme l'indique le Groupe d'experts intergouvernemental sur les changements climatiques des Nations Unies, la destruction des coraux en eaux chaudes et la montée du niveau de la mer au cours des prochaines décennies peuvent avoir pour conséquence de rayer certains peuples de la carte.