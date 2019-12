COP 25 : les Etats approuvent un accord peu ambitieux

Cet accord ne risque donc pas de convaincre les plus petits Etats et les militants écologistes comme Greta Thunberg.

Un accord a été trouvé in extremis. A Madrid, près de deux jours supplémentaires et plusieurs marathons de négociations auront été nécessaires pour clôturer la COP 25.

