Premier grand procès pour corruption de l'ère post-Bouteflika à Alger

Parmi les hommes d'affaires, comparaissent Ali Haddad, ex-dirigeant de la principale organisation patronale algérienne, le Forum des chefs d'entreprises (FCE), et fondateur et PDG d'ETRHB, n°1 privé du BTP en Algérie.

Il s'agit d'Ahmed Ouyahia, quatre fois chef du gouvernement entre 1995 et 2019, dont trois fois durant la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, et d'Abdelmalek Sellal qui dirigea le gouvernement de 2014 à 2017.

Mais nombreux sont ceux parmi la population algérienne qui veulent la tête des accusés, notamment des anciens ministres, et ce, d'autant plus que trois d'entre eux sont en fuite :

Ajourné dès son ouverture lundi, il a repris dans une atmosphère tendue. Comparaissent deux anciens Premiers ministres algériens, d'ex-hauts dirigeants politiques et de grands patrons du secteur automobile. Les accusations vont notamment de "la dilapidation des deniers publics, à l'abus de fonction, en passant par le conflit d'intérêt, la corruption, et le blanchiment d'argent ".

C'est le premier et le plus grand procès pour corruption de l'ère post-Bouteflika... Un procès sous haute surveillance qui fait bouillir les manifestants et depuis hier la défense.

