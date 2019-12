Audrey Mash, le miracle scientifique de médecins espagnols

Cette jeune britannique au pull rayé revient de très loin... Audrey Mash a été sauvée par des médecins espagnols après un arrêt cardiaque de 6 heures engendré par une hypothermie sévère...

L'hôpital Vall d'Hébron près de Barcelone a tenu une conférence de presse pour expliquer ce miracle de la science. Audrey n'a aucune séquelles neurologiques. Seules ses mains n'ont pas encore retrouvées toute leur mobilité :

"C'est vraiment incroyable d'avoir survécu. J'ai vraiment de la chance d'être ici et de pouvoir continuer ma vie. Je suis tout simplement heureuse."

Le 3 novembre, elle est surprise par une tempête de neige pendant une traversée des Pyrénées avec son mari, elle perd connaissance. Les secours mettent plusieurs heures à arriver, son mari la croit morte, les secours ne détectent aucun signe d'activité cardiaque, sa température corporelle est descendue en dessous de 18 degrés.

Selon les médecins espagnols, "l'hypothermie l'a tuée et sauvée en même temps". "Avec le froid, le métabolisme ralentit, les organes nécessitent moins de sang et d'oxygène et cela permet au cerveau de se préserver".

Ils ont expliqué s'être servi pour la première fois du système de réanimation ECMO, système qui permet d'extraire le sang du corps, de le réchauffer, de l'oxygéner et de le réintroduire dans l'organisme via une artère. Et ce n'est ensuite qu'ils ont pu pratiquer un électrochoc et faire repartir son cœur.