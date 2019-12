Peut-on recycler de l'eau dans l'espace ?

L'astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA) Luca Parmitano est à bord de la Station spatiale internationale pour une durée de six mois dans le cadre de la mission Beyond. Il nous fait partager son quotidien par le biais de chroniques : dans celle-ci, il est aux côtés de son coéquipier Andrew Morgan, astronaute de la NASA, et évoque avec lui, les dernières opérations menées à bord.

Luca Parmitano, commandant de l'ISS :

"Drew, nous avons été très occupés ces deux dernières semaines. Que s'est-il passé ?"

Andrew Morgan, astronaute de la NASA :

"Comme toujours, nous avons beaucoup de charges utiles en cours. Mais ce qui a retenu mon attention, ce sont certainement les deux sorties dans l'espace - les deux premières nécessaires pour réparer le spectromètre magnétique Alpha."

Luca Parmitano, commandant de l'ISS :

"Outre ces deux sorties dans l'espace en huit jours, nous avions également beaucoup de travaux scientifiques au programme."

Andrew Morgan, astronaute de la NASA :

"J'ai installé un système d'incubateur de biologie cellulaire, ce qui m'a pris plusieurs jours - pour installer le contrôleur de cet incubateur, et mettre l'incubateur réel dans le rack lui-même. Quant au module expérimental japonais, je crois que vous aviez également plusieurs charges utiles déjà installées ?"

Luca Parmitano, commandant de l'ISS :

"J'étais en train d'installer le WRS, le système de récupération d'eau. Sur la station spatiale, nous récupérons déjà 95% de l'eau à bord. Nous recyclons notre urine, nous recyclons l'humidité à bord de la station spatiale. Les Japonais ont maintenant leur propre expérience, plus petite, plus miniaturisée. Elle prévoit de faire la même chose mais cherche à recycler plus d'eau, à augmenter les capacités. C'est une amélioration intéressante pour le futur, où nous aurons besoin de quelque chose de plus petit pour aller et venir de plus loin."